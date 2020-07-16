المطيري يرفض أي محاولة لتعديل قانون الفرعيات

قال النائب ماجد المطيري أن أي محاولة لتعديل قانون الفرعيات، لا تشمل كافة الانتخابات الأخرى، مثل التي تُجرى للجمعيات وانتخابات الأندية والاتحاديات الرياضية والنقابات والتكتلات السياسية أو التجارية التي لا يمكن تجاهلها على ساحة العمل السياسي بكل اتجاهاته، تعتبر محاولة تأثير على سير الانتخابات القادمة لخدمة فئات دون أخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي حول اقتراح بقانون يمنع المشاركين في الفرعيات من خوض الانتخابات أو التصويت فيها ، والذي قُدم بتاريخ ١٤ من الشهر الجاري وناقشته اللجنة التشريعية بعد يومين من تقديمه.

وأضاف المطيري أن المواءمة السياسية تستدعي عدم إثارة أي موضوع من شأنه أن يزيد من وتيرة الشحن السياسي ويضعف قوة الكويت الداخلية خصوصا في وقت تعاني فيه الدولة من تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على الشأن الاقتصادي ، الأمر الذي يستدعي الاستعجال بمواضيع ذات أولوية فرضت أهميتها وضرورة البت فيها ، وعدم إضاعة وقت المجلس بقوانين لا تخدم الصالح العام ولا يوجد بها عدالة.