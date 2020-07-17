أعلن وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الجمعة احالة العقد المبرم بين الادارة العامة للجمارك واحدى الشركات في عام 2005 الى لجنة تحقيق محايدة برئاسة مستشار في ادارة الفتوى والتشريع وذلك تفاعلا مع ما اعلنه احد اعضاء مجلس الامة مؤخرا بهذا الخصوص.

وثمن الوزير الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعزز ويحقق حماية الكويت واموالها العامة من شبهات جرائم الفساد المالية وذلك التزاما بتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد في الجهات الحكومية.

من جهة أخرى اعتمد الوزير الشيتان توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحد العقود التابعة لشركة المشروعات السياحية واحالها الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ ما انتهت اليه اللجنة بهذا الشأن من توصيات.