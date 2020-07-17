حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.