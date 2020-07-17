محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 يوليو 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
18 يوليو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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