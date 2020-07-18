اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 40 وفاة بالإضافة إلى 2565 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2447 متوفى و248416 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 194218 بعد تسجيل 3057 حالة شفاء جديدة.