اعلن العراق اليوم السبت تسجيل 75 حالة وفاة و 2049 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع معها اجمالي الاصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 90220 اصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان ان العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات ب 443 اصابة مشيرة الى انها سجلت كذلك 75 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة حالات الوفاة الى 3691 حالة.

واضافت انها سجلت 1997 حالة شفاء من عموم المحافظات العراقية ليبلغ اجمالي عدد حالات الشفاء 58492 حالة.