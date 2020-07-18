أعلنت قطر اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 154 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها ان 410 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 106308 حالات.

وكشفت عن تسجيل 426 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 103023 حالة.