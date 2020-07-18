تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه أمير دولة قطر على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لأخيه أمير دولة قطر موفور الصحة والعافية.