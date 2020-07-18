تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.