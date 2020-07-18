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19 يوليو، 2020
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السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ 6 ساعات
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بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ 6 ساعات
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فعلها زيدان.. ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني
منذ يومين
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“اتحاد القدم” الكويتي يلغي بطولة كأس الاتحاد بسبب جائحة كورونا
منذ 3 أيام
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اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ 3 ساعات
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وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ 9 ساعات
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ يومين
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مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 3 أيام
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رياضة
روسيا 2018
السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
فعلها زيدان.. ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني
منذ يومين
أضف تعليق
“اتحاد القدم” الكويتي يلغي بطولة كأس الاتحاد بسبب جائحة كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
فعلها زيدان.. ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني
منذ يومين
أضف تعليق
“اتحاد القدم” الكويتي يلغي بطولة كأس الاتحاد بسبب جائحة كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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آخر الأخبار
اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ 3 ساعات
محليات
“القوى العاملة”: حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى الأهلي
منذ 4 ساعات
منوعات
هيئة الصناعة الكويتية: استمرار تكوين مخزون استراتيجي للكمامات مدة 6 أشهر
منذ 8 ساعات
محليات
“الصحة”: 683 إصابة جديدة ب(كورونا) بإجمالي 58904 وتسجيل 3 وفيات
منذ 9 ساعات
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وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ 9 ساعات
محليات
وزير الديوان الأميري: أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات سمو الأمير الدستورية مؤقتا
كونا
منذ 4 ساعات
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صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله الدستورية مؤقتا.
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