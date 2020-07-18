النواب السابقين والشباب الوطني المحكومين في قضية دخول المجلس يتقدمون بأطيب الأمنيات لسمو أمير البلاد بالصحة والعافية

تقدم النواب السابقون والشباب الوطني المحكومين في قضية دخول المجلس بأطيب الأمنيات لسمو أمير البلاد بالصحة والعافية.

وقالوا في رسالة خاصة :

نتقدم لسمو أمير البلاد والد الجميع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأطيب التمنيات لسموه بالصحة والعافية ، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن على سموه دوماً بالصحة التامة ، وفي هذه اللحظات ندعو الله جلت قدرته أن يجمع له الأجر والشفاء.