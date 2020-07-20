قال الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل اليوم الاثنين مستشفى (الملك فيصل التخصصي) بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.