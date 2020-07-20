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20 يوليو، 2020
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روسيا 2018
ميسي يحطم أسطورة تشافي
منذ 18 ساعة
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برشلونة يُمطر ألافيس بخماسية في ختام الليجا
منذ 18 ساعة
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السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ يومين
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بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ يومين
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اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ يومين
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وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ يومين
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ 4 أيام
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مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 5 أيام
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روسيا 2018
ميسي يحطم أسطورة تشافي
منذ 18 ساعة
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برشلونة يُمطر ألافيس بخماسية في ختام الليجا
منذ 18 ساعة
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السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ يومين
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بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ يومين
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اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ يومين
أضف تعليق
وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ 4 أيام
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مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 5 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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روسيا 2018
ميسي يحطم أسطورة تشافي
منذ 18 ساعة
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برشلونة يُمطر ألافيس بخماسية في ختام الليجا
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
السعودية: 40 وفاة و2565 اصابة جديدة ب (كورونا)
منذ يومين
أضف تعليق
بعد خسارة الليغا.. مدرب برشلونة يجيب على السؤال المنتظر
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“الإيكونوميست”: عجز ميزانية الكويت إلى الناتج المحلي الأعلى بالعالم!
منذ يومين
أضف تعليق
وزير المالية : مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 50ر41 نقطة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
مجموعة زين الكويتية تحقق 84 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
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براءة المعتصمين “البدون” من إنشاء “المجلس التأسيسي” وقلب الحكم.. وإدانتهم عن “المظاهرات”
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وزيرة الشؤون : اطلاق تطبيق “كويتيون بلا رواتب” للمتضررين من (كورونا)
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“الصحة”: 300 إصابة جديدة ب كورونا بإجمالي 59204 وتسجيل حالة وفاة
منذ يوم واحد
عربي وعالمي
“الديوان الملكي” السعودي: خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات
كونا
منذ 4 ساعات
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قال الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل اليوم الاثنين مستشفى (الملك فيصل التخصصي) بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
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