اعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عن إطلاق المسابقة الإلكترونية للأمن السيبراني (صائد الثغرات 2020) بنسختها الثالثة خلال شهري اغسطس وسبتمبر القادمين بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.

واضافت الهيئة في بيان اليوم الاثنين ان المسابقة ستقام على مرحلتين الأولى عبر المنافسة على المستوى الوطني في 17 أغسطس فيما تتضمن الثانية التنافس على المستوى الإقليمي في شهر سبتمبر.

وافادت ان كلا المرحلتين ستتضمن فوز ثلاثة متسابقين لكل من الفئتين العمريتين (17 – 24 سنة) و(24 سنة وما فوق) من الشباب العربي.

واوضحت ان المسابقة تتمحور حول عدة تحديات في مجال الأمن السيبراني كالقرصنة الأخلاقية وحماية نظم البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليل البرمجيات الخبيثة والأدلة الرقمية مشيرة إلى ان فكرة نسخة المسابقة لهذا العام جاءت مواكبة ايضا لتحديات الامن السيبراني الناتجة من جائحة كورونا.

وذكرت ان المسابقة تهدف إلى اكتشاف ذوي المواهب والمهارات لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين في مجال الأمن السيبراني تعزيزا لقدراتهم في مواكبة التغيرات المستجدة في مجال الأمن السيبراني مشيرة الى ان التسجيل متاح للمواطنين لغاية 17 اغسطس القادم.

يذكر ان مسابقة صائد الثغرات في نسختها الثانية تضمنت مشاركة فعالة من 7 دول عربية منها الكويت اضافة الى عمان ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والسودان.