أكد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر ان قرار اعتماد برنامج (دكتور في الصيدلة) من مجلس جامعة الكويت يعد إنجازا مشرفا لكلية الصيدلة وخطوة نوعية لتطوير التعليم الصيدلاني ومواكبة التوسع في هذه المهنة على مستوى العالم.

وقال البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان مخرجات برنامج دكتور في الصيدلة الجديد عبارة عن شهادة مهنية في مجال الصيدلة تدعم رؤية تطوير مهنة الصيدلة في الكويت وتحديدا المجال المرتبط بالارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للقوى العاملة الصيدلانية.

وأضاف أن كفاءات ومهارات خريجي برنامج دكتور في الصيدلة “PharmD” ستلبي احتياجات ميادين العمل في مختلف إدارات الصيدلة في وزارة الصحة.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الصحة وكلية الصيدلة وجمعية الصيدلة الكويتية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لدراسة التعديلات المقترحة على كادر الصيادلة الحاصلين على مؤهل دكتوراه في الصيدلة “PharmD”.

وثمن البدر التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين وزارة الصحة وكلية الصيدلة مؤكدا العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء ضمن خطة واضحة ومدروسة ومتماشية مع التغيرات الإقليمية والعالمية.