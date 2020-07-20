‏”مؤشر الأحمال الكهربائية” يسجل رقما قياسيا مع ارتفاع درجات الحرارة

قفز مؤشر أحمال الكهرباء ظهر اليوم لرقم قياسي جديد حيث سجل 14783 ميغاواط، في حين بلغت درجة حرارة الجو 50 درجة مئوية وفقا لما سجله مطار الكويت الدولي، فيما سجل مؤشر الأحمال أمس 14130 ميغاواط بفارق 600 ميغاواط عن معدلات أمس.

وأشارت مصادر الكهرباء إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأحمال في تلك الفترة الزمنية مع ارتفاع درجات حرارة الجو، داعية إلى عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية الغير موفرة خلال فترة ذروة الأحمال وقت الظهيرة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أشارت إلى أن الطقس ظهر اليوم سيكون شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 15 – 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.