قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إن هيئة الملتقى تستعد لإقامةالنسخة السابعة من (ملتقى قادة الإعلام العربي) عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) تحت شعار (تحولات الإعلام في اوقات الأزمات ) وذلك خلال الفترة من 10 الى 13 أغسطس المقبل.

وأوضح الخميس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن النسخة السابعة من الملتقى تقام تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب وعدد من الإعلاميين والاكاديميين وملاك الوسائل الإعلامية والكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي.

وأضاف أن المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة على رأس أولويات الملتقى من خلال جدول أعمال يراعي جميع القضايا المطروحة حاليا في هذا التجمع المميز الذي يقام لأول مرة (عن بعد).

وأشار إلى أن الإعلام لعب دورا كبيرا خلال جائحة (كورونا) بكافة وسائله مشيرا إلى أن الدول والحكومات اتخذت إجراءات حازمة ووضعت خططا للتعامل الإعلامي مع الجائحة وتحدياتها سواء من خلال حملات التوعية أو مواجهة الشائعات.

وذكر أن الجلسة الأولى من الملتقى ستستضيف خمسة وزراء إعلام عرب للحديث عن تجارب الدول وإجراءاتها خلال الجائحة اضافة الى مرئيات عن أبعاد ما بعد (كورونا) ومستقبل الإعلام العربي ومتغيراته.

وبين أنه سيتم خلال الملتقى الحديث عن متغيرات الإعلام والتجارب الإعلامية المختلفة خلال جائحة (كورونا) وبعدها والصورة العامة التي سيصل إليها الإعلام وأهم التحديات التي واجهت الإعلاميين بمختلف اختصاصاتهم.

والملتقى الإعلامي العربي ومقره دولة الكويت هو هيئة إعلامية عربية تأسست في عام 2003 كعضو مراقب في مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للاعلام في جامعة الدول العربية ويقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات طوال العام في سبيل خلق مناخ اعلامي هادف وتطوير قدرات الإعلاميين وتنمية مهاراتهم.