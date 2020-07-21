نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الثلاثاء ندوة تعريفية لطلبة وطالبات كلياتها ومعاهدها حول نظام الدراسة عن بعد عن طريق تطبيق (Microsoft teams).

وثمن عميد شؤون الطلبة بالهيئة الدكتور عبدالكريم العريعر في كلمة خلال الندوة جهود الطلبة والطالبات على تعلم كافة الوسائل المستخدمة للوصول بالطرق الأسهل في مجال التعليم عن بعد.

من جانبه أوضح نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة الدكتور جاسم الأستاد في كلمة مماثلة أن العاملين المكلفين بالمشاركة في منظومة التعليم عن بعد بذلوا جهودا كبيرة باتخاذ الاجراءات الهامة والخطوات الأساسية لتدريب الطلبة على المنصات التعليمية الجديدة للانطلاق مع بداية الفصل الدراسي والتدريبي الثاني التكميلي في 9 أغسطس المقبل.

وأكد الاستاد أن الهيئة مستمرة في متابعة آخر المستجدات الخاصة بنظام التعليم عن بعد مهيبا بالطلبة ضرورة التهيؤ لبيئة تعليمية مناسبة تتحقق الاستفادة المثلى منها.

من جهته ذكر عميد القبول والتسجيل بالهيئة الدكتور مشعل المنصوري في كلمة مماثلة بعض النقاط الهامة مثل طريقة تسجيل الحضور والغياب وفترة التحويل التي ستبدأ 23 أغسطس المقبل ولفترة معينة.

وأشار المنصوري إلى فترة الاختبارات النظرية التي ستبدأ في 23 سبتمبر المقبل داعيا الطلبة الى التطلع لايجابيات الالتحاق بنظام التعليم عن بعد.

من ناحيته أكد عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة الدكتور أحمد الحنيان في كلمته أن آلية التعليم عن بعد فرصة حقيقية للدخول في العالم الرقمي.

وأوضح الحنيان أن هذه الفترة التجريبية تأتي تمهيدا للطلبة والطالبات وتدريبهم على استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة.

بدوره قال مدير معهد التدريب الصناعي بالهيئة المهندس محمد بوحمدي إن (التطبيقي) لا تألو جهدا في تقديم كل وسائل الدعم لأبنائها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأشار بوحمدي إلى أن خير دليل على ذلك هو سعي (التطبيقي) الدائم والمستمر ومبادراتها الواضحة في تجهيز هذه المنصة التعليمية.