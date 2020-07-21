أعلنت جامعة الكويت استئناف التسجيل لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف ال12 وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 26 يوليو الجاري لغاية 4 أغسطس المقبل.

ودعت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء جميع طلبة الثانوية العامة الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من الصف ال12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل واتباع الخطوات المطلوبة من خلال الموقع التالي:

https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fportal.ku.edu.kw%2fplacement&umid=E3F6DCEE-AAF2-7305-80C9-72CC25A82EEE&auth=1ac2c02c3c78db7961a1de141d6246fe4540f929-5a3b6eb0ba3147dbc6fd7c192f65be7d57f5d97e

وأكد البيان على ضرورة اتباع بعض الارشادات الهامة منها تسجيل جميع الطلاب للاختبارات والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط.

وأشار إلى أن على الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها مشددا على أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان مكان ويوم الاختبار المخصص في 19 أغسطس المقبل وذلك حفاظا على سلامة الطلبة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داعيا الطلبة لزيارة الموقع الالكتروني اعتبارا من هذا التاريخ للتمكن من معرفة تفاصيل الاختبار.