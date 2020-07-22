أعلنت قطر اليوم الثلاثاء مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وذلك بناء على مؤشرات الصحة العامة في البلاد وبقية دول العالم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له “انه في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة (كورونا) تمت مراجعة سياسة الحجر الصحي وتقرر الزام جميع القادمين إلى قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس (كورونا) فور وصولهم إلى المطار”.

واضاف البيان “ان على القادمين ايضا التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع”.

واوضح انه وبعد انقضاء الأسبوع على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص (كورونا) مرة أخرى “فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع”.

واشار الى انه سيتم نشر قائمة الدول منخفضة الخطورة على موقع وزارة الصحة العامة القطرية كما ستعلن عنها الهيئة العامة للطيران المدني مبينا بأن مراجعة هذه القائمة ستتم كل أسبوعين.

وذكر ان وفي حال وجود مراكز فحص (كورونا) معتمدة في إحدى هذه الدول فإن الحصول على شهادة خلو من الفيروس من أحد هذه المراكز سيعفي الشخص من الفحص في المطار عند وصوله إلى البلاد وذلك شريطة أن لا يتجاوز تاريخ الحصول على الشهادة 48 ساعة قبل السفر.

وقال انه يلزم جميع القادمين من الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي تم اعتماد مراكز فحص (كورونا) فيها بالفحص والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 48 ساعة.

واوضح ان القادمين من بقية الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي لم تعتمد فيها مراكز لفحص (كورونا) سيخضعون لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني (اكتشف قطر) قبل الوصول إلى قطر.

واضاف انه وبعد مرور أسبوع من تاريخ بداية الحجر الفندقي سيكون خروج الأشخاص مرتبطا بإجراء فحص (كورونا) فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل وإذا كانت سلبية فيتعهد الشخص بالحجر المنزلي لمدة أسبوع آخر.

وقال ان المواطنين والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت مع الالتزام بجميع الإجراءات المذكورة آنفا وبحسب الدول القادمين منها.

واضاف “يستثنى من تحمل تكلفة الحجر الفندقي المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج على نفقة الدولة ومرافقوهم المسجلون والموظفون المبتعثون لمهمات العمل حيث ستتكفل الجهة المرسلة بتكاليف الحجر الفندقي وذلك في حال انطبقت على الشخص شروط الحجر الفندقي”.

وذكر انه سيسمح للمقيمين العودة لقطر اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل حيث ستنظم آلية الدخول للمقيمين بناء على سلسلة من الأولويات ومنها مؤشرات الصحة العامة وطبيعة الاحتياجات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة والحالات الإنسانية وذلك من خلال تقديم طلبات تصاريح العودة عبر الموقع الالكتروني ل(بوابة قطر).