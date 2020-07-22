اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر118 نقطة ليبلغ مستوى 96ر4861 نقطة بنسبة هبوط بلغت 39ر2 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 04ر165 مليون سهم عبر 9616 صفقة نقدية بقيمة 12ر42 مليون دينار (نحو 8ر155 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر37 نقطة ليبلغ مستوى 39ر4077 نقطة بنسبة هبوط بلغت 90ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 52ر49 مليون سهم تمت عبر 2795 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 6ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الاول 7ر159 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5260 نقطة بنسبة هبوط بلغت 95ر2 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر115 مليون سهم تمت عبر 6821 صفقة بقيمة 36ر38 مليون دينار (نحو 9ر141 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 21ر59 نقطة ليبلغ مستوى 28ر4038 نقطة بنسبة هبوط بلغت 45ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 32ر39 مليون سهم تمت عبر 2180 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 8ر11 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (تمدين أ) و(الخليجي) و(السورية) و(التجارية) اما شركات (اهلي متحد) و(بيتك) و(برقان) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (مشاعر) و(رماية) و(بيت الطاقة) و(أرزان) الأكثر انخفاضا.