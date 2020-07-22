قالت جامعة الكويت اليوم الأربعاء إن مجلس الجامعة وافق على مقترح لجنة نظام التعليم عن بعد بشأن إقرار لائحة التعليم عن بعد وذلك عند تعذر الدراسة التقليدية.

وأوضح الأمين العام للجامعة الدكتور مثنى الرفاعي في تصريح صحفي أن مجلس الجامعة ناقش خلال اجتماعه برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري عدة بنود هامة منها اقرار لائحة التعليم عن بعد.

وأضاف الرفاعي أن المجلس وافق أيضا على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تمديد الإعلان السابق لوظيفة (معيد بعثة) للعام الجامعي (2019/2020) نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد أن المجلس اطلع على عدد من الاقتراحات المقدمة من جمعية أعضاء هيئة التدريس حيث تمت الموافقة على مقترح رفع سن التقاعد للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بالجامعة من 65 عاما إلى 75 عاما على أن تتم إعادة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في ضوء صدور قانون الجامعات الحكومية (رقم 76 لسنة 2019).

وذكر أنه تمت الموافقة كذلك على مقترح إلغاء شرط الحصول على تقرير (ممتاز) من آخر سنتين للتمتع بمكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.

وأشار إلى أن المجلس وافق أيضا على مقترح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في الخدمة وما زالوا مستمرين في عملهم مع مخاطبة الجهات المعنية.

ولفت الرفاعي إلى موافقة المجلس أيضا على مقترح إمكانية تطبيق القانون (رقم 86 لسنة 2017) على أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة المعاقين أو من يقوم برعاية معاق مع مخاطبة الجهات المعنية.