أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية بدء تلقي طلبات التسجيل في (بعثات التميز) اعتبارا من يوم الأحد المقبل على أن يتم فتح باب التسجيل في (خطة بعثات الدراسة بالخارج) للعام (2020 – 2021) اعتبارا من 1 سبتمبر وحتى نهاية الشهر نفسه.

وقالت المتحدث الرسمي للوزارة الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه سيتم البدء في استقبال طلبات (بعثات التميز) للطلبة الحاصلين على القبول من إحدى الجامعات المتميزة في دول الابتعاث اعتبارا من الأحد المقبل.

وأضافت السنان أنه يمكن للطلبة المقبولين التقدم من خلال (نظام بعثات التميز) عبر موقع الوزارة الرسمي على أن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور استكمال الأوراق المطلوبة.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بخطة البعثات بإمكان الطلبة المقبولين في جامعات الابتعاث حاليا البدء في استكمال الإجراءات على نفقتهم الخاصة ثم التسجيل في الخطة على أن يتم تعويضهم عن الرسوم الدراسية المدفوعة حال قبولهم في خطة بعثات الوزارة بالتخصص الحاصلين على القبول به.

ونوهت باعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مقترح السماح بدراسة الطلبة لفصل الخريف (2020) بنظام (التعليم عن بعد) مع استمرار صرف رواتب الدارسين وفق هذا النظام وكذلك الراغبين في عدم الالتحاق بمقر البعثة لخريف (2020).

وأفادت بأنه تم استثناء التجميد للراغبين في تجميد البعثة الدراسية لفصل خريف 2020 من المدة الزمنية المحددة وفق لائحة البعثات مبينة أن هذه القرارات تصب في مصلحة الطلبة.