الإمارات تلزم جميع القادمين بإجراء فحص كورونا

أعلنت دولة الإمارات، مساء الأربعاء، أن كافة القادمين إليها ملزمون بإجراء فحص فيروس كورونا، على أن يتم هذا الفحص قبل القدوم إلى الدولة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأوضحت “وام” أنه يتعين على جميع المواطنين والمقيمين والسياح القادمين عبر مطارات الإمارات وكذلك مسافري الترانزيت إجراء فحص كوفيد- 19 “بي سي آر” بصرف النظر عن الدولة التي يأتون منها.

وقالت إنه سيتم تطبيق قرار الفحص المسبق قبل القدوم إلى الإمارات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد – 19 ” بي سي آر”، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئتان الإماراتيتان أن إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص.

وشددتا على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة.