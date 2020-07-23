ليفربول يرفع كأس البريميرليج بعد انتظار 30 عاماً

رفع ليفربول كأس البريميرليج للمرة الأولى، في احتفالية خاصة أقيمت على ملعب الأنفليد، صاحبتها الألعاب النارية، وذلك عقب التغلب على تشيلسي بنتيحة 5-3.

واستلم جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الكأس من أسطورة ليفربول السير كيني دالجليش، ليرفع هندرسون الكأس الغائبة عن خزائن ليفربول منذ 30 عامًا، وسط غياب جماهيري في الملعب.

وتوح ليفربول بلقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية، وتحديدًا يوم 25 حزيران/يونيو الماضي، عندما تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي.

ويعد دالجليش آحر مدرب توج معه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في موسم (1989- 1990)، وهو من تعاقد مع هندرسون من صفوف سندرلاند في عام 2011.

يذكر أن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي 19 مرة، ولكن هذا هو التتويج الأول له باللقب في عصر البريميرليج.















