أظهرت احصائيات اليوم الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت أكثر من 71 ألف إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما سجلت البرازيل رقما قياسيا في حالات العدوى الجديدة.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 71695 إصابة بالإضافة إلى 1195 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3970906 اصابات و143190 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 67860 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 2227514 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم أيضا تسجيل 1284 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 82771 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل المرتبتين الأولى والثانية عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي.