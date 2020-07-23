“التمييز” ترفض طعن النيابة ببراءة المتهمين بالاستيلاء على المال العام بمشروع ستاد جابر

رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم الاستئناف ببراءة 31 شخصا بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للشباب والرياضة ومديرون ومهندسون بشركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية، من تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام بمشروع بناء ستاد جابر الأحمد الدولي، وأيدت براءتهم من القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة وطالبت بمعاقبتهم طبقا لقانون حماية الأموال العامة وقانون الجزاء، وبإلزام المنفذين برد مبلغ 5 ملايين و931 ألف دينار، والتعويض عملا بقانون حماية الأموال العامة.

المصدر : الأنباء