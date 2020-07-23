رحيل الفنان البحريني سلمان زيمان

توفي المطرب البحريني سلمان زيمان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيوارى جثمان الفنان الراحل في مقبرة المحرق.

وفي عام 1974م، توجه إلى بغداد لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا، ثم عاد بعد تخرجه إلى البحرين، واشتغل في بناء وإصلاح السفن مدة 7 سنوات.

وبعد ذلك، قرر التوجه إلى الكويت حيث بدأت مسيرته الفنية، وبقي فيها حتى 1987م، عاد بعد ذلك إلى البحرين وبدأ في التدريس الموسيقي، الذي استمر فيه 20 عامًا، وفي 2010 تقاعد عن العمل، وتفرغ للغناء.

تزوج سلمان زيمان من خارج الوسط الفني، ولديه 3 من الأبناء، هم: سلام، وأيمن، ودعيج.