أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد توزيع كسوة العيد على خمسة آلاف أسرة محتاجة في دولة الكويت مسجلة لدى كشوفات الجمعية.

وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا العمل الخيري المتزامن مع عيد الأضحى المبارك يندرج ضمن المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية على نطاق واسع لمساعدة المحتاجين في البلاد وخارجها.

وأضافت البرجس أن مشروع توزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة يهدف إلى إدخال الفرحة لقلوب الأسر المحتاجة معربة عن بالغ شكرها للشركة التي قدمت هذا التبرع.

وأوضحت أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة أيضا التي تقدمها للمحتاجين خارج البلاد على مدارالعام.

وشددت على حرص الجمعية على دعم الأنشطة والبرامج التي تساهم في خدمة المجتمع ومساعدة الأسر المحتاجة مما يحث على مبدأ العطاء والتعاون البناء المشترك وتفعيل قيمة الشراكة المجتمعية كمبدأ واستراتيجية وطنية.

وكشفت أن الجمعية ستنفذ مشروع توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة في عيد الأضحى المبارك وبواقع ألف أضحية مشيرة إلى إمكان التبرع للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر الكويتي.

وأشارت البرجس إلى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد مضيفة أن عطاء دولة الكويت لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء محليا أو دوليا.

وأعربت عن امتنانها للمتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون في خدمة الكويت وشعبها ويقفون صفا واحدا مع الأجهزة الحكومية في تقديم المساعدة للأسر المحتاجة سواء من المواطنين أو المقيمين.