الكويت – 27 – 7 (كونا) — أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) اليوم الاثنين الانتهاء من إنجاز التصاميم الهندسية الأولية لمشروع مجمع البتروكيماويات حيث تم الانتهاء من أنشطة ال(FEED) التي تضم مجمع البتروكيماويات ووحدات جديدة بمجمع المصفاة الجديدة ورصيفا للتصدير.

وقال مدير مجموعة المشاريع الكبرى للبتروكيماويات بالشركة عبدالله العصيمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشروع يضم أيضا عدة مبان مساندة ومبنى إداريا ومبنى التحكم المركزي لمصنع البتروكيماويات مشيرا الى ان الأعمال خلال جائحة كورونا مثلت تحديا لفريق العمل لتفادى أي تأخير بالجدول الزمني للمشروع.

وأكد ان إنجاز تلك التصاميم يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من (كيبك) لاستكمال مشاريع مجمع الزور النفطي.

وذكر أن التصميم المعماري للمبنى الإداري والمباني المساندة الجديدة والتي تقع في منطقة مباني مجمع البتروكيماويات مستوحاة من التصميم الهندسي للمبنى الإداري لمصفاة الزور مضيفا أن (كيبك) حرصت على تزويد مبنى التحكم المركزي لمصنع البتروكيماويات بأحدث النظم التي ستوفر لمشغلي الوحدات أحدث التقنيات والأدوات.

وأشاد العصيمي بالجهود الحثيثة والمتميزة التي يبذلها العاملون في مجموعة المشاريع الكبرى للبتروكيماويات بالتعاون مع استشاري المشروع للانتهاء من كل أعمال المشروع ومراحل الإنشاءات كي يكون المجمع جاهزا للتشغيل الفعلي بنهاية عام 2026.

وافاد بان مشروع مجمع البتروكيماويات يتألف من مصنع الأوليفينات الثالث ومصنع العطريات الثاني ووحدة التكسير بالعامل الحفاز لإنتاج منتجات عالية الجودة مثل البرازايلين والبولي بروبلين والبنزين ووقود السيارات.

وذكر ان المشروع يلبي الطلب المتزايد لوقود السيارات في السوق المحلي وغيرها من المنتجات بما يسمح بالتصدير للأسواق العالمية ويتيح الفرص لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة من قبل أصحاب المشاريع على الصعيد المحلي. (النهاية) خ م / ي س ع