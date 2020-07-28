أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل 68 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منها 64 حالة اصابة بعدوى “محلية” فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83959 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت انه تم تسجيل 64 حالة إصابة بعدوى “محلية” 57 حالة منها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم وست حالات اصابة في مقاطعة (لياونينغ) وحالتا اصابة في العاصمة بكين في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس اي حالة اصابة جديدة.

وذكرت انها سجلت اربع حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالتا اصابة منها في مدينة (شنغهاي) وحالة واحدة في العاصمة بكين واخرى في مقاطعة (يوننان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2053 حالة.

واشارت الى ان 16 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78934 شخصا بينما لا يزال 391 شخصا يتلقون العلاج.