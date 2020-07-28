اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 29 وفاة بالإضافة إلى 1897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2789 متوفى و270831 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 225624 حالة بعد تسجيل 2688 حالة شفاء جديدة.