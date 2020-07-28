علقت منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء حساب نجل الرئيس الامريكي دونالد ترامب جونيور “مؤقتا” بسبب ما قالت انه نشر “معلومات مضللة” بشأن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وجاء قرار (تويتر) بتعليق حساب نجل الرئيس الامريكي لمدة 12 ساعة بعد قيامه امس الاثنين بنشر فيديو وصفته ب”المضلل” بشأن فعالية (هيدروكسي كلوروكين) المضاد للملاريا في علاج فيروس (كورونا) بالاضافة الى عدم ضرورة ارتداء الكمامات للوقاية منه.

وكانت مواقع (تويتر) و(فيسبوك) و(يوتيوب) قد حذفت الفيديو من منصاتها امس الاثنين بعد انتشاره بين مستخدميها.

وقال اندرو سورابيان المتحدث باسم نجل الرئيس الامريكي في تغريدة عبر (تويتر) ان المنصة علقت حساب دونالد ترامب جونيور لأنه قام بنشر فيديو منتشر عبر الانترنت “لأطباء يتحدثون عن هيدروكسي كلوروكوين”.

واعتبر المتحدث ان شركات التكنولوجيا الكبرى “أكبر تهديد لحرية التعبير في امريكا اليوم”.

كما اتهمها بالاستمرار “في الانخراط بالتدخل المفتوح بالانتخابات” في اشارة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

من جهتها غردت (تويتر) موضحة انه “لم يتم تعليق الحساب بشكل دائم” موضحة ان تغريدة دونالد ترامب جونيور “تتطلب الحذف لأنها تنتهك قواعدنا مشاركة المعلومات المضللة حول (كوفيد 19)”.

واكدت ان “وظائف الحساب ستكون محدودة لمدة 12 ساعة”.