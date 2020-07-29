توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الاربعاء إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام (1441-2020) وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها الحكومة السعودية.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الجهات المعنية بموسم الحج هذا العام اتبعت جملة من الإجراءات الاحترازية والصحية في ظل جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والواردة في (البروتوكولات الوقائية) عند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي لتأدية مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان.

واضافت انه تم اعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين مع تعقيم منطقتي (الصحن) و(المسعى) قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي صباح هذا اليوم (يوم التروية) وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية والتوجه إلى المسجد الحرام.

واعلنت السعودية في يونيو الماضي عن اقامة شعيرة الحج لهذا العام (1441-2020) بأعداد “محدودة جدا” للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية.