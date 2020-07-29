وزير المالية: وافقنا من حيث المبدأ على ما ورد بالاقتراح بقانون بإنشاء كيان مستقل لـ “التأمينات”

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إنه “وافقنا من حيث المبدأ” على ما ورد بالاقتراح بالقانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس الامة بشأن إنشاء كيان مستقل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقدم خدمات تمويل إسلامي.

وأكد الشيتان في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أن الحكومة لا بد أن تبدي ملاحظاتها ووجهة نظرها حول صياغة المواد الواردة بهذا القانون كما “أن (التامينات ) شرعت بالتمهيد لمشروع القانون بطلب دراسة الجدوى لهذا الموضوع”.

وأوضح أنه سيتم استكمال مناقشة هذا القانون في الاجتماع المقبل للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.

وأعرب عن الأمل أن يتماشى هذا القانون مع القوانين الأخرى التي تسعى فيها الحكومة جاهدة لخدمة المتقاعدين ومنها قانون الاستبدال الذي تم فيه تخفيض النسبة من 14 إلى 6 بالمئة وكذلك خفض الاقساط المتعلقة بسبع رواتب من 25 الى 15 بالمئة.