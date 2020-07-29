اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الاربعاء الى مشعر منى لقضاء يوم (التروية) الموافق الثامن من شهر ذي الحجة استعدادا للوقوف بمشعر عرفات غدا الخميس وسط اجراءات صحية مشددة للوقاية من جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في موسم حج هذا العام (1441-2020).

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان كافة الجهات الامنية والصحية السعودية نفذت خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج الى مشعر منى مؤكدة التركيز على توفير الامن والامان وتحقيق السلامة واليسر على الحجاج في مسارات منظمة مما يحقق التباعد بينهم بشكل آمن وصحي.

ويبيت الحجاج الليلة في مقرات سكنهم المجهزة بشكل استثنائي في حج هذا العام حيث يقيم كل حاج وحاجة بشكل منفرد استعدادا للانطلاق الى مشعر عرفات غدا الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة لاداء نسك (الحج الاكبر).

في سياق متصل قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام انها وضعت مسارات افتراضية بالملصقات الارضية المؤقتة في (صحن المطاف) والممرات ومداخل الابواب وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام.

واضافت الرئاسة انها هيأت كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الارضية المؤقتة والتي تهدف الى تنظيم مسارات دخول الحجاج واداء مناسكهم حرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الافواج وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الامنية.

وكان الحجاج قد استهلوا مناسك الحج بالاحرام من ميقات (السيل) بالطائف وطواف القدوم بالمسجد الحرام في حج استثنائي اعلنت عنه السعودية في يونيو الماضي باعداد “محدودة جدا” للراغبين في ادائه من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية بسبب (كورونا).