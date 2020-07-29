محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 يوليو 2020

منذ 44 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
30 يوليو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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