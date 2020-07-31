سفارة الكويت في القاهرة تدعو السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الممارسات المسيئة للكويت

– قالت سفارة دولة الكويت في القاهرة “إنها تابعت باستهجان بالغ” ما تم تداوله يوم أمس الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت مؤكدة أن هذا العمل “الذي يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأشارت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة إلى “أن هذا العمل المشين قد أثار إستياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها”.

وذكرت السفارة أنها أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في جمهورية مصر ونقلت إليهم ذلك الإستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة.

ودعت في هذا الصدد السلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.