اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 24 وفاة بالإضافة إلى 1686 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مؤكدة خلو المشاعر المقدسة من اي اصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2866 حالة وفاة و275905 اصابات.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 235658 حالة بعد تسجيل 4460 حالة شفاء جديدة.