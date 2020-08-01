بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) التي اجتاحت العالم أجمع استأنف مطار الكويت الدولي اليوم السبت نشاطه بتشغيل تدريجي للرحلات الجوية لعدة وجهات وفق الخطة المحددة لذلك.

وجاءت عملية التشغيل التدريجي للرحلات في المطار وسط حزمة من الاجراءات الوقائية للقادمين والمغادرين وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي واستحداث حواجز زجاجية بين المسافرين ومكاتب شركات الطيران إضافة الى توفير مستلزمات الوقاية مثل معقمات اليدين.