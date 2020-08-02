انهى حجاج بيت الله الحرام اليوم الاحد (ثاني ايام التشريق) مناسك الحج بعد رمي الجمرات الثلاث ليتجهوا الى الحرم المكي الشريف لاداء طواف الوداع.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان مناسك الحج في اليوم الثاني من ايام التشريق تشمل رمي الجمرات (الصغرى والوسطى والكبرى) بالترتيب ثم طواف الوداع حول الكعبة المشرفة في ظل اجراءات احترازية عالية تحقق التباعد الاجتماعي بين ضيوف الرحمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ووثقت الوكالة نسك الحجاج برمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب وتفويج لضيوف الرحمن الى منشأة الجمرات والبيت الحرام على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الاجراءات والتدابير الوقائية.

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة السعودية ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم سائلين الله ان يجزل للجميع الاجر والمثوبة وان يتقبل منهم حجهم.

واكدت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من اليوم عدم تسجيل اي اصابة بفيرس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين الحجاج مضيفة ان الوضع الصحي للحجاج مطمئن.

وكانت السعودية اعلنت في يونيو الماضي عن اقامة شعيرة الحج لهذا العام (1441-2020) بشكل استثنائي وبأعداد “محدودة جدا” للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية.