قالت بلدية الكويت اليوم الاثنين ان فرقها الرقابية قامت قبل وخلال ايام عطلة عيد الاضحى المبارك باغلاق 46 محلا تجاريا لمخالفتها الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية.

واضافت البلدية في بيان ان أفرع البلدية بالمحافظات كشفت خلال جولات ميدانية على 1197 محلا ووجهت 1142 انذارا وحررت 206 مخالفات متنوعة لمحلات وأسواق موازية لمخالفتها الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واوضحت ان هذه الجولات تأتي في اطار جهود الجهاز الرقابي بأفرع البلدية التي يقوم بها في مثل هذا الوقت من كل عام لمحاربة الباعة والقصابين الجائلين ومنافذ بيع الأغنام غير المرخصة فضلا عن مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واشارت الى ان الفرق الرقابية شاركت ايضا بعملية تنظيم دخول المضحين للمسالخ كما رصدت 73 مخالفة لبيع الأغنام بالمناطق السكنية و42 مخالفة لبائعين متجولين وضبطت 7 قصابين مخالفين تمت احالتهم للجهات المختصة.

ولفتت الى ان البلدية قامت في الفترة نفسها ايضا بازالة 250 اعلانا عشوائيا مخالفا وغسل وتعقيم 74954 حاوية مختلفة الأحجام كما قامت بتعقيم عدد من المساجد بالمناطق السكنية وغسل ساحاتها ورفع 69 سيارة مهملة وسكراب تشوه المنظر العام.