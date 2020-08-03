أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عامها ال20 النسخة الثامنة من مسابقة (شفت الكويت) بعنوان (صحتك) تفاعلا مع جائحة كورونا وللتوعية بكيفية المحافظة على الصحة وتقوية المناعة لدفع مخاطر الأمراض والأوبئة.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة بسام الشمري في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن عنوان مسابقة هذا العام يأتي انطلاقا من القناعة بأن الوقاية خير من العلاج مؤكدا أن الجائزة تتفاعل مع الظروف المستجدة متخذة من التقنيات الذكية ومنصاتها الرقمية وسيلة للتوعية الصحية التي تتطلبها الأحوال الطارئة.

وأضاف الشمري أن (شفت الكويت) مسابقة ثقافية توعوية تفاعلية حققت نجاحات تفاعلية واسعة دوليا في نسخها السابقة وتقام على منصة الجائزة الرقمية وهي مفتوحة لكل الراغبين بالمشاركة من الكويت والعالم لمدة 20 يوما من الأول من أغسطس الجاري تعميما للفائدة.

ومن جانبه قال منسق المسابقة الدكتور عبدالله العلي في تصريح مماثل إنه تم تخصيص عشرة أسئلة فقط لكل مشارك باللغة المفضلة له العربية أو الإنجليزية وبطريقة الاختيار من متعدد فإذا أجاب عن جميعها إجابات صحيحة دخل القرعة التي تتيح له فرصة الفوز وإن أخفق بعدة اجابات تعطى له فرصة ثانية.

وأضاف العلي أن الذين يجيبون إجابات صحيحة سيدخلون القرعة لتحديد 30 فائزا ينالون 30 ألف دولار بواقع ألف دولار لكل واحد منهم إضافة إلى شهادة مقدمة من مجلس أمناء الجائزة مبينا انه سيتم تكريم الفائزين في حفل رقمي يحدد لاحقا.

يذكر أن مسابقة (شفت الكويت) انطلقت في رحاب جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح منذ عام 2010 على شبكات التواصل لاجتماعي وقدمت خلال مسيرتها جوائز مادية تشجيعية ومازالت مسيرتها طامحة إلى مزيد من نشر الثقافة والمعرفة.