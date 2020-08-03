“التربية” تستكمل إجراءات تعيين المعلمين التي توقفت بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن البدء في استكمال إجراءات تعيين الهيئات التعليمية من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين الفئات المذكورة الى انجاز معاملاتهم خلال الفترة المقبلة مبينة أن اختيار المعلمين سيتم وفق الاحتياجات المطلوبة في كل تخصص.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات التعليمية المطلوبة للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 للكويتيين وجميع الفئات الأخرى بعد دوام أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين للوقوف على مدى الحاجة الفعلية وحصر التخصصات المطلوبة وفقا للمشغول الفعلي في المدارس.