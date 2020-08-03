اعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر اليوم الاثنين ان بلاده بصدد تطبيق نظام الانذار المبكر للوقاية من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الشهر الحالي.

وقال أنشوبر في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي ان “هذا النظام عبارة عن اشارات ضوئية ذات اربعة ألوان يرمز كل لون منها الى مدى خطورة انتشار الفيروس في منطقة معينة”. واضاف ان “اللون الاخضر يعني ان خطر انتشار الفيروس ضعيف والاصفر يعني ان الفيروس متوسط الخطورة والبرتقالي يشير الى ارتفاع الخطورة اما الاحمر فيرمز الى الخطورة العالية”.

واوضح أنشوبر ان العالم يمر في مرحلة سباق ماراثوني ضد الجائحة للتوصل الى اكتشاف الدواء او المصل الفعال لمقاومة الفيروس في اقرب وقت ممكن على امل اكتشاف هذا اللقاح خلال الربع الثاني من العام المقبل.

يأتي ذلك في وقت اعلنت وزارة الصحة النمساوية على موقعها الالكتروني تسجيل 88 اصابة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الاجمالي الى 21329.

وذكرت الوزارة انه تم اجراء اكثر من 910 الاف اختبار لكشف الفيروس فيما تعافى من الفيروس اكثر من 19063 الف شخص حتى الان مضيفة ان عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 718 حالة وفاة.

وكانت السلطات النمساوية اعادت فرض ارتداء الكمامات داخل المتاجر الكبرى ومكاتب البريد والبنوك والمواصلات وفي العديد من الانشطة التجارية بعد ارتفاع عدد الاصابات مقارنة مع الفترة الماضية.