10 نواب يقدمون طلبًا لسحب الثقة من وزير المالية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تقديم 10 نواب طلبًا لطرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان إثر انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني والمكون من 3 محاور.

وقال الغانم في ختام مناقشة الاستجواب ‘ تسلمت طلبًا من النواب مبارك الحجرف، رياض العدساني، راكان النصف، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم، صالح عاشور، خليل الصالح، خالد الشطي، أحمد الفضل، صلاح خورشيد، لسحب الثقة من وزير المالية وذلك حسب المادة 101 من الدستور’.

وأضاف الغانم ‘ وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بهذا الطلب قبل 7 أيام على الأقل من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على هذا الطلب إلى يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلا أنه سيوجه دعوة لعقد جلسة خاصة لهذا الغرض’.