أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية الدكتور مشعل المنصوري استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام (2019-2020) للكليات والمعاهد عبر المنصة التعليمية الإلكترونية الخاصة بالهيئة اعتبارا من الاحد المقبل.

وشدد المنصوري في تصريح صحفي اليوم الخميس على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بمواعيد المحاضرات المقررة سابقا بضوابط الحضور والغياب المتبعة في لوائح الدراسة المعتمدة في الكليات والمعاهد.

وأضاف أن الدراسة عن بعد تعتبر تجربة جديدة على طلبة وطالبات الهيئة في ظل الظروف الحالية موضحا أنها ستكون ميسرة لتفاعل الجميع معها ولإنجاحها واتمام متطلبات الفصل التكميلي لها وتحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة وذلك بعد التدريب الالكتروني الذي تلقته الهيئة التدريسية والتدريبية والطلابية على تطبيق برنامج (مايكروسوفت تيمز) وتطبيق (مودل) وبرنامج (مايكروسوفت).

وبين أن فترة التقديم لطلبات تغيير التخصص والتحويل بين الكليات التطبيقية للفصل الدراسي الأول (2020-2021) ستكون خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل متمنيا النجاح والتوفيق لكافة منتسبي الهيئة من الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن فترة الاختبارات النهائية للكليات والمعاهد ستكون خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل حتى 6 أكتوبر المقبل مضيفا أن بقية المواعيد التي تخص الدراسة والتدريب بالكليات والمعاهد مطروحة على الموقع الالكتروني للهيئة.

وأكد المنصوري حرص (التطبيقي) البالغ على مستقبل أبنائها الطلبة منتسبي كلياتها ومعاهدها لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون استكمال طلبة الهيئة لدراستهم بكل أريحية ويسر.