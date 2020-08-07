أظهرت احصائيات نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) الامريكية اليوم الجمعة ان حالات الاصابة بجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تجاوزت 19 مليون حالة فيما تجاوزت الوفيات ال700 ألف حالة حول العالم.

وذكرت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا إلى أن الحصيلة الاجمالية بلغت 123ر111ر19 اصابة و024ر715 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة والبرازيل احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على مستوى العالم في عدد حالات الاصابة والوفاة بالفيروس مشيرة إلى أنها الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا أكثر من مليون حالة.