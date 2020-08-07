اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 38 وفاة بالإضافة إلى 1567 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3093 متوفى و285793 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 248948 حالة بعد تسجيل 1859 حالة شفاء جديدة.