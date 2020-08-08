فاران يقتل ريال مدريد.. ويمنح السيتي بطاقة العبور

حسم مانشستر سيتي عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره بنتيجة (2-1) على ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، في إياب ثمن النهائي، في معقل الإنجليز ملعب “الاتحاد”.

وسجل هدفي السيتي رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس في الدقائق (9 و68)، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 28.

وسيواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي في مدينة لشبونة، الفائز من مواجهة يوفنتوس وأولمبيك ليون.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة، بضغط مُبكر، ونجح جابرييل جيسوس في استغلال خطأ ساذج من فاران، حيث قطع الكرة في منطقة الجزاء، ومرر لزميله سترلينج الذي أسكن الكرة في شباك كورتوا في الدقيقة 9.

واستمر ضغط الإنجليز، حيث أرسل رحيم سترلينج تصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، لامست الشباك الخارجية لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 15.

وجاءت أول محاولة لريال مدريد في الدقيقة 20، حيث تلقى بنزيما تمريرة في العمق من زميله هازار، وسدد بقوة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس إيدرسون تألق في التصدي للكرة وحولها إلى ركنية.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 28، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء من الشاب رودريجو وسدد رأسية أقصى يسار الحارس إيدرسون.

وتألق كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، في الدقيقة 36، وارتدت الكرة أمام ميليتاو الذي شتتها بعيدًا.

وتكررت الهفوات القاتلة من ريال مدريد، وهذه المرة من كورتوا الذي مرر بالخطأ للاعبي مانشستر سيتي، وأرسل الشاب فودين تصويبة صاروخية أرضية لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 41.

وباغت كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بتسديد كرة مباشرة من ركلة ركنية إلى مرمى ريال مدريد، لكن الحارس كورتوا تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي، في الدقيقة 47 وحولها إلى الركنية.

وواصل كورتوا التألق، بتصديه لتسديدة رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 53، بعدما استغل أصحاب الأرض خطأ كارثي جديد من كاسيميرو في التمرير.

وسدد بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة قوية، مرت أعلى مرمى حارس السيتي إيدرسون في الدقيقة 54.

وكاد بنزيما أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 63، حيث سدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت بين يدي الحارس إيدرسون.

وأهدر جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه، حيث تلقى تمريرة في المنطقة وسدد مباشرة لكن كورتوا حولها إلى ركنية في الدقيقة 65.

وواصل فاران أخطاؤه الكارثية، في تكرار لسيناريو الهدف الأول، ومنح الكرة بسذاجة لجابرييل جيسوس لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 68.

وأرسل كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي تصويبة قوية أرضية، تصدى لها كورتوا في الدقيقة 72.

وكاد دافيد سيلفا أن يُسجل الهدف الثالث للسيتي في المباراة، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86، حيث مرت الكرة أعلى قليلا عن مرمى كورتوا.

وفشل زيدان مدرب ريال مدريد في تعديل ذلك الوضع الصعب، ليُقصى لأول مرة في مسيرته التدريبية من بطولة دوري الأبطال، التي توج بها في ثلاث مناسبات سابقة على التوالي.











