اعلنت وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي (اونروا) اليوم السبت اعادة فتح مدارسها في قطاع غزة بالاضافة الى المدارس الحكومية بعد خمسة اشهر من الاغلاق بسب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت (اونروا) في بيان انها استقبلت 285 الف و768 طالبا في 277 مدرسة بما فيهم 32 الف و83 طالب جديد في الصف الاول الابتدائي.

واضافت (اونروا) انه سيتم تخصيص ال4 اسابيع الاولى للتعليم الاستدراكي وذلك لاعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية وكذلك استدراك ما فاتهم من مهارات نتيجة لتوقفهم عن الدراسة بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة (كورونا).

واوضحت ان برنامج التعليم في (أونروا) اتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من ضمنها “توفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس وتدريب أذنة المدارس على كيفية استخدام المعقمات والمطهرات بفاعلية تزامنا مع تعقيم جميع المدارس دون استثناء استعدادا لاستقبال الطلاب وفقا للبروتوكولات الوقائية المعمول بها دوليا”.

واشارت الى انه في المرحلة الحالية سيتم الغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه دون ازدحام أو تدافع.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ان العام الدراسي في الضفة الغربية سينطلق وفق موعده الافتراضي السادس من سبتمبر المقبل.