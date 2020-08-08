“الطيران المدني”: تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطاري فرانكفورت وكابول

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من مطار (فرانكفورت) في ألمانيا ومطار (كابول) في افغانستان وذلك بهدف تعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين هاتين الدولتين.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن شركة الطيران الالمانية (لوفتهانزا) ستعود للتشغيل من مطار فرانكفورت إلى مطار الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة أسبوعيا وفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات الالمانية للدخول أو لحركة الترانزيت.

وأضاف الراجحي أن شركة الطيران الأفغانية ستقوم بالتشغيل كذلك بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من مطار كابول إلى مطار الكويت الدولي وذلك لتغطية الطلب من الجالية الافغانية الراغبة بالسفر وذلك وفقا للاشتراطات الصحية.